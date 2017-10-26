 Güreşte Türk-Bulgar dostluğu – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Güreşte Türk-Bulgar dostluğu

    Güreşte Türk-Bulgar dostluğu

    Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, Bulgaristan Federasyonu Hristo Marinov ve Bulgaristan Büyük Erkekler Teknik Direktörü Serafim Barzakov ile bir araya geldi.

    20-21 Ekim 2017 tarihlerinde Bulgaristan'ın Petriç kentinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Bulgaristan Büyük Erkekler Teknik Direktörü Serafim Barzakov turnuvasına konuk olarak davet edilen Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, Bulgaristan Federasyonu Hristo Marinov ve Serafim Barzakova'a nazik davetlerinden dolayı plaket takdim etti.

    Konu ile ilgili açıklamada bulunan Trakya Birlik Spor kulübü Başkanı Önder Yücel, "Geçtiğimiz yıl kulüp olarak davet edildiğimiz turnuvaya gelmiş ve başarılı karşılaşmalar çıkarmıştık. Bu sene yine davet geldi bu sefer Spor Eğitim Merkezi olarak minik sporcularımızı bu turnuvaya getirdik. Gayet güzel karşılaşmalar yapıldı, bizim dışımızda Bulgaristan, Makedonya, Yunanistan, İtalya ve Ukrayna'dan gelen takımlar vardı. Sporcularımızın maç tecrübesi kazanması açısından böyle turnuvaları destekliyorum geçtiğimiz sene Bulgaristan Güreş Federasyonu Başkanı Valentin Yordanov ile güzel bir dostluk oluşturmuştuk. Bu sene Bulgaristan Güreş Federasyonun da seçim vardı. Yeni Başkan Hristo Marinov ile tanıştık. Trakya Birlik Spor Kulübü olarak plaketimizi takdim ettik. Bundan sonra daha sık turnuvalara katılacağız gördüğümüz ilgi ve alaka ziyadesiyle memnun ediciydi" dedi.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:07
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