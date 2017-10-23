MiNDERDE ZiRVEDE

Türkiye, 33. Uluslararası Cumhuriyet Kupası Güreş Turnuvası'nı 8 altın, 13 gümüş ve 19 bronz madalya ile ilk sırada tamamladı. Sancaktepe Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın son gününde 60 ve 84 kiloda müsabakalar yapıldı. Türk güreşçiler grekoromen stilde 1 altın, ikişer gümüş ve bronz, serbest stilde ise ikişer altın ve gümüş ile 3 bronz madalya elde etti