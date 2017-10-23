 MiNDERDE ZiRVEDE – Fotomaç – 23 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    MiNDERDE ZiRVEDE

    MiNDERDE ZiRVEDE
    Türkiye, 33. Uluslararası Cumhuriyet Kupası Güreş Turnuvası'nı 8 altın, 13 gümüş ve 19 bronz madalya ile ilk sırada tamamladı. Sancaktepe Taha Akgül Spor Kompleksi'nde düzenlenen turnuvanın son gününde 60 ve 84 kiloda müsabakalar yapıldı. Türk güreşçiler grekoromen stilde 1 altın, ikişer gümüş ve bronz, serbest stilde ise ikişer altın ve gümüş ile 3 bronz madalya elde etti
    1. 23 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:22
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