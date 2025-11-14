CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Yabancılar işbaşında

Yabancılar işbaşında

Göztepe, ligin ilk 11 haftasında ağları 15 kez havalandırdı. Bu 15 golün 13’ü ise yabancı oyunculardan geldi. Diğer iki golü Efkan kaydetti.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yabancılar işbaşında

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Göztepe, 22 puanla 5. sırada... Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte kalesinde yalnızca 6 gol görürken, rakip fileleri 15 kez havalandırdı. Bu gollerin 13'ü yabancı oyunculardan geldi. Takımın en golcü ismi 5 golle Juan olurken, Dennis de 2 kez fileleri sarstı. Rhaldney, Bokele, Sabra, Janderson ve Olaitan ise birer golle skora katkı sağladı. Sezon başında takımdan ayrılan Emerson'un da 1 golü bulunuyor.

15 golün 13'ünü 8 isim kaydederken, diğer 2 golü ise Efkan Bekiroğlu attı. Gollerde olduğu gibi asistlerde de yabancılar ön planda... Sarı-kırmızılı ekipte şu ana kadar yapılan 11 asistin 9'unun pasını yabancı oyuncular verdi. Janderson 3, Cherni ise 2 asistle takımın en çok asist yapan isimleri oldu. Rhaldney, Godoi, Heliton, Miroshi ve Juan da birer asistle ön plana çıktı. Kalan iki asist de Arda Okan ve Efkan Bekiroğlu'ndan geldi. Efkan en fazla skor katkısı yapan isimlerden.

F.Bahçe'ye Barcelona'dan 2 transfer!
G.Saray'da Anguissa ısrarı!
DİĞER
Televizyonun efsane yüzüydü! 32 yaşında ortadan kayboldu, yıllar sonra ortaya çıktı! Tarık Tarcan’ın son hali şaşırttı!
CHP'li İmamoğlu rüşvet gelirlerinden elde ettiği paralarla borç verip villaya çöktü!
İtalyan devi Icardi’ye talip!
F.Bahçe transferde büyük oynuyor! İşte o yıldız
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? İrfan Can ve Cenk affedilecek mi? 00:55
Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! Beşiktaş’tan Rafa Silva açıklaması! 00:55
F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! F.Bahçe Beko'dan Almanya'da kritik galibiyet! 00:55
Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! Osimhen'in 2 golü ile Nijerya finalde! 00:55
G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! G.Saray'dan ceza alan futbolcuları için karşı hamle! 00:55
Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! Beşiktaş'ta şok Rafa Silva gelişmesi! 00:55
Daha Eski
Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? Hangi futbolcu resmen ne kadar men edildi? 00:55
Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! Tedesco ilk 11'ini netleştirdi! 00:55
Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! Solskjaer’den flaş Beşiktaş itirafı! 00:55
Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! Olaylı G.Saray-F.Bahçe derbisi davasında mütalaa! 00:55
Dursun Özbek: Süper Kupa finali... Dursun Özbek: Süper Kupa finali... 00:55
İtalya'da Kenan Yıldız krizi! Maaş konusunda... İtalya'da Kenan Yıldız krizi! Maaş konusunda... 00:55