Yabancılar işbaşında

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Göztepe, 22 puanla 5. sırada... Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte kalesinde yalnızca 6 gol görürken, rakip fileleri 15 kez havalandırdı. Bu gollerin 13'ü yabancı oyunculardan geldi. Takımın en golcü ismi 5 golle Juan olurken, Dennis de 2 kez fileleri sarstı. Rhaldney, Bokele, Sabra, Janderson ve Olaitan ise birer golle skora katkı sağladı. Sezon başında takımdan ayrılan Emerson'un da 1 golü bulunuyor.

15 golün 13'ünü 8 isim kaydederken, diğer 2 golü ise Efkan Bekiroğlu attı. Gollerde olduğu gibi asistlerde de yabancılar ön planda... Sarı-kırmızılı ekipte şu ana kadar yapılan 11 asistin 9'unun pasını yabancı oyuncular verdi. Janderson 3, Cherni ise 2 asistle takımın en çok asist yapan isimleri oldu. Rhaldney, Godoi, Heliton, Miroshi ve Juan da birer asistle ön plana çıktı. Kalan iki asist de Arda Okan ve Efkan Bekiroğlu'ndan geldi. Efkan en fazla skor katkısı yapan isimlerden.