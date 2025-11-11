CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe yükseliyor

Göztepe yükseliyor

Stoilov'un öğrencileri çıkışını sürdürdü. Liderle puan farkını 7'ye indirdi. İki maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılı takım performansıyla parmak ısırtırken milli araya moralli girdi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2025 Salı 06:50
Göztepe yükseliyor

Teknik Direktör Stoilov yönetiminde iki sezondur istikrarlı performans sergileyen Göztepe, üst üste ikinci galibiyetini alarak 5. sıraya yükseldi ve Avrupa potasındaki yerini korudu. Sarı- kırmızılılar, sezonun ilk üst üste galibiyet serisini yakalarken deplasmanda 4 maçlık puansız dönemi sonlandırdı ve milli araya moralli girdi. Savunma performansıyla dikkat çeken ekip, son iki karşılaşmada 3 gol atıp kalesinde gol görmedi; bu sezonki 12 maçın 8'inde ise rakiplerine gol şansı tanımadı. Arka arkaya kazandığı maçlarla iki maçın ardından sarı-kırmızılılar, şimdi gözünü bir sonraki sınavına çevirdi. İzmir ekibi, 23 Kasım Pazar günü Kocaelispor'u konuk edecek. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un öğrencileri, taraftarı önünde oynayacakları bu önemli mücadeleyi de kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Göztepe, galibiyet serisini 3 maça çıkararak hem üst sıralardaki iddiasını güçlendirmek hem de Avrupa potasına bir adım daha yaklaşmak istiyor.

JUAN KAZANDIRIYOR

Bu sezon iç sahada 3 gol atan Göztepe'nin golcüsü Juan, Kasımpaşa önünde 2 golle galibiyeti getirirken ilk kez deplasmanda ağları sarstı. Juan, golleriyle Göztepe'nin aldığı son 3 galibiyetin mimarı oldu. Göztepe, Juan'ın takımının gollerini attığı son 3 maçı da kalesinde gol görmeden kazandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılara 9 hayati puan getiren 23 yaşındaki Brezilyalı futbolcu toplamda 5 gol attı.

REKLAM-İdefix
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
