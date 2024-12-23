Çaylar 3 şekerli

Süper Lig'in 17'nci haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u farklı geçti... Taraftarının önünde maça oldukça hızlı başlayan sarıkırmızılılar, Rizespor savunmasını bunalttığı dakikalarda Miroshi'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu golle sona erdi. İkinci yarıya Rizespor, Varesanovic hamlesiyle başladı ancak bu hamle de işe yaramadı. İzmir ekibi, ilk golünün asistini yapan Tijanic'le 71'de farkı ikiye çıkardı.

TİJANİC YILDIZLAŞTI

Bu golün üzerinden 7 dakikada geçtiğinde Gürsel Aksel Stadı yine gol diye ayağa kalktı ve ilk golün asistini yapan, ikinci golü ise atan Tijanic, bu kez yine Miroshi'ye al da at dedi. Tanzanyalı da farkı üçe çıkardı. Kalan dakikalarda Rizespor'un hamleleri sonuç vermedi. Göztepe, ilk yarını bu galibiyetle 28 puanda ve dördüncü sırada tamamladı. Avrupa yoluna kayıpsız devam etti.