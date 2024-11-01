DİĞER
Göztepe ilk peşinde
Geçtiğimiz hafta sahasında 10 kişiyle Trabzonspor'u mağlup eden Göztepe, Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında bugün deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK'yi hatasız geçerek üst üste ikinci galibiyetini elde etmek istiyor. Henüz dış sahada galibiyetle tanışmayan Göztepe, çıktığı 4 maçta 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Stoilov ve öğrencileri, deplasmanlardaki kötü gidişatı bitirmek için Gaziantep FK maçına ekstra motivasyonla hazırlanıyor.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.