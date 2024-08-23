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Lis Göztepe’de

İzmir ekibi, Başkanı Ankersen’in de sahibi olduğu İngiltere Premier Lig ekibi Southampton’dan uzun bir süredir transferi için uğraştığı 27 yaşındaki eldivenle 3+1 yıllık imza attı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Lis Göztepe’de

Trendyol Süper Lig'e Fenerbahçe beraberliğinin ardından iki beraberlikle başlayan namağlup Göztepe, transferde de kalesini sağlama aldı. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Göztepe forması giyen 27 yaşındaki kaleci Mateusz Lis, İzmir ekibi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Southampton'la birlikte Göztepe'yi yöneten Sport Republic şirketi de Polonyalı kalecinin İzmir ekibine gitmesine onay verdi ve İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lis, artık Göztepe için ter dökecek.

GÖZ-GÖZ'Ü SÜPER LİG'E TAŞIDI

Göztepe'den yapılan açıklamada, "1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Mateusz Lis'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi. 1.6 milyon euro piyasa değeri olan Lis, kiralık döneminde Göztepe kalesini koruduğu geçen sezon 31 karşılaşmada 18 gol yerken, 20 maçta kalesini gole kapattı ve sarı-kırmızılıların Süper Lig'e yükselmesinde büyük bir pay sahibi oldu. 1.92 boyundaki eldiven, daha önce 2021- 2023 yılları arasında Türkiye kariyerine başladığı Altay'da da 35 maçta görev almıştı.

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