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Trendyol 1.Lig ekiplerinden Göztepe'nin taraftarı Süper Lig'i solladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe'nin taraftarı, Süper Lig yolunda ilerleyen takımlarına tribünleri doldurarak verdiği büyük destek dikkatleri üzerine çekti.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2024 Salı 14:03
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Trendyol 1.Lig ekiplerinden Göztepe'nin taraftarı Süper Lig'i solladı

Trendyol 1. Lig'de 27. haftada oynanan ve 0-0 sona eren Ankara Keçiörengücü maçında Gürsel Aksel Stadı'nı doldurup takıma büyük destek veren Göztepeli futbolseverler Süper Lig takımlarını geride bıraktı. Stadyumda 17 bin 161 biletli taraftar Göztepe'yi desteklerken, geçen hafta Süper Lig'de olaylı geçen Trabzonspor-Fenerbahçe maçını 37 bin 161 biletli seyirci izledi.

Derbi hariç diğer Süper Lig takımlarının seyirci sayıları ise Göztepe'nin gerisinde kaldı. Evinde Antalyaspor'la karşılaşan Beşiktaş 15 bin 853 biletli taraftara oynadı. Adana Demirspor-Sivasspor müsabakasını 8 bin 898 kişi seyretti. Lider Galatasaray ise Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Galatasaray'ın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 4-3 kazandığı maçta 7 bin 454 taraftar yer aldı.

Başkent'te Ankaragücü-Başakşehir maçında 7 bin 960 taraftar yer alırken, İstanbul'da Fatih Karagümrük-Konyaspor karşılaşmasını ise sadece 779 kişi izledi.

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