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Pascal Göztepe’de

Sarı-kırmızılı takım, Ramon Pascal Lundqvist'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki İsveçli maestro ile 2.5 yıllık sözleşme imzalanacak.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Pascal Göztepe’de

Transfere start veren Göztepe, İsveçli hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist'i kadrosuna dahil etti. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncuyla 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Son olarak Norveç'te Sarpsborg forması giyen Lundqvist, Hollanda'da Groningen, NAC Breda ve PSV, Yunanistan'da Panathinaikos'ta da mücadele etti. Sarpsborg formasıyla geçen sezon 30 maça çıkan Lundqvist, 6 gol ve 8 asistle dikkat çekti. Kariyerinde 233 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu 43 gol ve 38 asistlik performans ortaya koydu. İsveç Milli Takımı formasını U19 düzeyinde giyen 1.83'lük on numara, 3 kez görev yaptı. Lundqvist, hücum hattının her bölgesinde forma giyebiliyor.

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