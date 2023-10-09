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Göztepe coştu

Boluspor’u da deviren İzmir ekibi ligde 3’te 3 yaptı İki golle yıldızlaşan Tijanic maçın kahramanı oldu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Göztepe coştu

Trendyol 1. Lig'de Göztepe fırtınası hız kesmiyor... Manisa FK ve Adanaspor'un ardından Boluspor'u da mağlup eden sarı-kırmızılılar, ligde üç maçlık galibiyet serisi yakaladı. Tijanic'in 39 ve 76. dakikalarda attığı gollerde 2-0'lık zafere uzanan İzmir temsilcisi milli araya moralli girdi. 14 puana yükselen Göztepe, yükselişini sürdürdü. Boluspor, 58. dakikada Landel'in kullandığı penaltıdan yararlanamadı. Ligde milli ara dönüşünde Göztepe, Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Tek galibiyeti bulunan 6 puanlı Boluspor ise Giresunspor deplasmanında yükselişe geçmek için puan arayacak.

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