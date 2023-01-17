Göztepe'den Alexandru Epureanu hamlesi!

Belçikalı defans Dino Arslanagic'e gelen teklifleri değerlendiren İzmir ekibi, Başakşehir ile ipleri koparan Moldovalı Epureanu'ya kanca attığı ifade edildi. Sarı-kırmızılıların sezon sonuna kadar 36 yaşındaki futbolcuyla anlaşma sağlamayı planladığı vurgulanırken, deneyimli stoperin de kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği bildirildi. Epureanu için Ümraniyespor'un da devrede olduğu kaydedildi. Son 8.5 sezondur Başakşehir forması giyen Epureanu, bu sezonun ilk yarısında sadece 4 Süper Lig maçına çıkabildi.