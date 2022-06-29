Göztepe'nin yeni teknik direktörü Turgay Altay oldu!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Turgay Altay ile sözleşme imzaladı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Altay'ın bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtilerek, "Hocamıza Göztepe'mize 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.
Turgay Altay, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de görev almıştı.
Teknik Direktör Turgay Altay ile sözleşme imzaladık.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) June 29, 2022
We are delighted to announce the appointment of our new head coach Turgay Altay. https://t.co/z9TkOywdDE#Göztepe pic.twitter.com/w8qruQ4DCe