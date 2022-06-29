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Göztepe'nin yeni teknik direktörü Turgay Altay oldu!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'e veda eden Göztepe'nin yeni teknik direktörü resmen belli oldu. İzmir temsilcisi, Turgay Altay ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2022 Çarşamba 14:22
Göztepe'nin yeni teknik direktörü Turgay Altay oldu!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Turgay Altay ile sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Altay'ın bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtilerek, "Hocamıza Göztepe'mize 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Turgay Altay, geçen sezon Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de görev almıştı.

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