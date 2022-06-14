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Göztepe'den flaş Adis Jahovic kararı!

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'e bu sezon veda eden Göztepe'de golcü oyuncu Adis Jahovic'in durumu merak konusu olmuştu. Sarı-kırmızılı kulübün Makedon oyuncuyu kadroda tutabileceği belirtiliyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2022 Salı 14:36
Göztepe'den flaş Adis Jahovic kararı!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de sözleşmesi sona eren Adis Jahovic'in takımda kalması gündeme geldi. Kulüp hisselerinin çoğunun devri konusunda yönetimle anlaşma sağlayan Sport Republic şirketinin, Makedon golcüyle yeniden mukavele yapacağı kaydedildi. Pendikspor, Sakaryaspor ve GZT Giresunspor'un istediği deneyimli futbolcunun yeni teknik adam gelene kadar bir yere gitmeyeceği, kurmayların da yeni sezonda Jahovic'i kadroda düşündüğü vurgulandı.

Şimdilik kulüplerle görüşmelerini askıya alan Jahovic'in Göztepe'den haber beklediği, oyuncunun ilk tercihinin sarı-kırmızılılar olduğu dile getirildi. İzmir ekibinde 2016-2018 yılları arasında forma giyen Jahovic, İttifak Holding Konyaspor, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Fraport Tav Antalyaspor'da oynadıktan sonra 2020-2021 sezonun devre arasında yeniden Göztepe'ye döndü. Jahovic geride kalan sezonda Süper Lig'de 32 maça çıkıp 5 kez ağları sarstı.

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