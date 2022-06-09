Göztepe sil baştan

Kulüp hisselerinin yüzde 70'i Danimarkalı spor adamı Rasmus Ankersen ve İngiltere merkezli Sport Republic şirketine devredilecek Göztepe'de kadro sil baştan oluşturulacak. 1. Lig'de mücadele edecek sarı- kırmızılılarda birçok oyuncu kulüpten ayrılırken, teknik ekibin belirlenmesiyle yoğun bir transfer harekatı başlayacak. Şu ana kadar Ndiaye, Nwobodo, Burekovic, Di Santo , Murat ve Soner'le yollarını ayıran İzmir ekibinde Moubandje, Wilker, Tannane, Berkan ile Jahovic'in sözleşmeleri bitti.

ÖNCELIK HÜSEYIN EROĞLU

Kaleci İrfan Can'ın da süresiz kadro dışı bırakıldığı Göztepe'de Yalçın, Halil, Atınç, Kerim, Kahraman, Mihojevic, Arslanagic, Lourency, Baku, Tijanic, Piric, Ege ve genç futbolcular şimdilik takımda kaldı. Sözleşmesi bitenlerle yola devam edilmeyeceği öğrenilirken, özellikle Halil ve Atınç'ın satılıp satılmayacağı da net değil. Öte yandan teknik direktör adaylarını da belirleyen yönetim Altınordu'dan ayrılan Hüseyin Eroğlu adı üzerinde yoğunlaştı.

ANKERSEN BİLGİ TOPLUYOR

Kulüpte mevcut yönetim ile Sport Republic şirketinin ortağı Rasmus Ankersen yeni sezon planlaması için toplantılara başladı. Yurt dışındaki Ankersen temsilcileri aracılığı ile kulüpten bilgi alıyor. Mehmet Sepil ve kurmayların hem teknik direktör hem de futbolcu isimlerini Ankersen'e iletmeye başladı