Göztepe’de eksiklerin dönmesi sevindirdi

Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan ve yarın kümede kalma yolunda deplasmanda 2. sıradaki Konyaspor'la kritik maçta karşılaşacak olan Göztepe'de, eksik futbolcuların geri dönmesi teknik ekibi rahatlattı.
Süper Lig'de 7 maçtır kazanamayan ve yarın kümede kalma yolunda deplasmanda 2. sıradaki Konyaspor'la kritik maçta karşılaşacak olan Göztepe'de, eksik futbolcuların geri dönmesi teknik ekibi rahatlattı. Sarı-kırmızılılarda kart cezaları sona eren sol bek Berkan Emir ve orta saha Aytaç Kara'nın yanı sıra iyileşen stoper Atınç Nukan ve sol kanat Moubandje de takıma dahil oldu. Göztepe'de tedavisi devam eden defans oyuncusu Angel'in ise durumu henüz netlik kazanmadı. Süper Lig'de kalan 8 haftada kurtuluş mücadelesi verecek olan Göz-Göz, kurtuluş bölgesindeki Giresunspor'un 8 puan gerisinde.