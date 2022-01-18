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Göztepe Franco Di Santo'yu transfer etti

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak San Lorenzo forması giyen Arjantinli forvet Franco Di Santo ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2022 Salı 19:38
Göztepe Franco Di Santo'yu transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu çalışmalar kapsamında 32 yaşındaki santrfor Franco Di Santo'yu kadrosuna kattı. Arjantinli golcüyü İzmir'e getiren Göztepe, 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı ekip transferi sosyal medya hesaplarından duyururken, Arjantinli oyuncuya "Hoş geldi" diyerek sarı-kırmızılı forma altında başarılar diledi.

Kariyerinde Arjantin A Milli Takımı tecrübesi de bulunan Franco; Audax Italiano, Chelsea, Blackburn, Wigan Athletic, Werder Bremen, Schalke 04, Rayo Vallecano, Atlético-MG ve son olarak San Lorenzo takımlarının formasını giydi.


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