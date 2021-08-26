Haberler Göztepe Son dakika transfer haberleri: Göztepe Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katmak istiyor

Son dakika transfer haberleri: Göztepe Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katmak istiyor

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'e 2 galibiyet ile başlangıç yapan Trabzonspor'da kadroya yapılan takviyelerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak konusu olmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde takımdan ayrılması beklenen Abdulkadir Parmak'a Göztepe talip oldu. Teknik direktör Ünal Karaman, yönetime Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ın alınması için talipte bulundu. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 11:53
Son dakika transfer haberleri: Göztepe Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katmak istiyor

Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve ilk iki maçta tek puan alabilen Göztepe yönetimi transfere devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, önceliği stoper ile sağ ve sol bek takviyesine verirken teknik direktör Ünal Karaman, yönetimden orta sahaya da bir isim istedi.

Son dakika transfer haberleri: Göztepe Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katmak istiyor

Orta alanda yeni transfer ve Soner'in kötü performansları sonrası Karaman, yönetime Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ın alınması için talipte bulundu.

Son dakika transfer haberleri: Göztepe Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katmak istiyor

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Bordo-mavili ekipte yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 26 yaşındaki oyuncu Göz-Göz'ün radarına girdi. Göztepe'nin daha önce de gündemine gelen Parmak için teknik patron Karaman'ın çok ısrarcı olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Göztepe Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katmak istiyor

Abdulkadir Parmak'a Süper Lig'de Alanyaspor ve Konyaspor'un da ilgisinin olduğu ifade edilirken, başarılı orta sahanın Karadeniz ekibiyle 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: Göztepe Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katmak istiyor

Bordo-mavili yönetimle bonservis pazarlığına oturacak olan kurmaylar, ortak noktada buluşamazsa kiralık formülünü devreye sokacak. Sarı-kırmızılılar, futbolcudan olumlu dönüş alırken transferi en kısa sürede mutlu sonla noktalamayı hedefliyor.

Son dakika transfer haberleri: Göztepe Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katmak istiyor

İZMİR'DE DE FORMA GİYDİ

Trabzonspor altyapısında yetişen Abdulkadir, kiralık olarak Altınordu forması da giydi. 2016-2017 sezonunda İzmir'de görev yapan 26 yaşındaki orta saha 1461 Trabzon, Ümraniye ve Adana Demir'de de top koşturdu.

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