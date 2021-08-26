Son dakika transfer haberleri: Göztepe Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katmak istiyor

Abdulkadir Parmak'a Süper Lig'de Alanyaspor ve Konyaspor'un da ilgisinin olduğu ifade edilirken, başarılı orta sahanın Karadeniz ekibiyle 2024 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Bordo-mavili yönetimle bonservis pazarlığına oturacak olan kurmaylar, ortak noktada buluşamazsa kiralık formülünü devreye sokacak. Sarı-kırmızılılar, futbolcudan olumlu dönüş alırken transferi en kısa sürede mutlu sonla noktalamayı hedefliyor.
İZMİR'DE DE FORMA GİYDİ
Trabzonspor altyapısında yetişen Abdulkadir, kiralık olarak Altınordu forması da giydi. 2016-2017 sezonunda İzmir'de görev yapan 26 yaşındaki orta saha 1461 Trabzon, Ümraniye ve Adana Demir'de de top koşturdu.