Son dakika transfer haberleri: Göztepe Trabzonspor'dan Abdulkadir Parmak'ı kadrosuna katmak istiyor

Süper Lig'de sezona kötü bir başlangıç yapan ve ilk iki maçta tek puan alabilen Göztepe yönetimi transfere devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, önceliği stoper ile sağ ve sol bek takviyesine verirken teknik direktör Ünal Karaman, yönetimden orta sahaya da bir isim istedi.