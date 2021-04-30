Kaçanlara yandı

Trabzonspor'lason dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kalan Göztepe, galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. Jahovic'in golüyle 1-0 öne geçen, 67. dakikada ise Trabzonsporlu Berat'ın kırmızı görmesiyle rahatlayan sarı-kırmızılılar, birçok net pozisyonda direkleri ve kaleci Uğurcan'ı aşamamanın bedelini ödedi. Teknik direktör Ünal Karaman puan kaybetmenin çok üzücü olduğunu söyledi. Eski takımı Trabzon'a karşı iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Bu kaybedilen 2 puan sahada döktüğümüz alın terinin karşılığı olmamalıydı. Ancak futbol bu yüzden güzel. Biz kalan maçlarımızda da aynı hırs ve istekle sahada olacağız" diye camiaya umut dağıttı.