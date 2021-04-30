Haberler Göztepe Kaçanlara yandı

Kaçanlara yandı

, karşısında kaçan galibiyetin üzüntüsünü yaşıyor. , kalan maçlarda aynı hırsla oynayacaklarını vurguladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2021 Cuma 06:50
Kaçanlara yandı
'la son dakikalarda yediği golle 1-1 berabere kalan , galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı. 'in golüyle 1-0 öne geçen, 67. dakikada ise Trabzonsporlu Berat'ın kırmızı görmesiyle rahatlayan sarı-kırmızılılar, birçok net pozisyonda direkleri ve kaleci 'ı aşamamanın bedelini ödedi. Teknik direktör puan kaybetmenin çok üzücü olduğunu söyledi. Eski takımı 'a karşı iyi bir oyun ortaya koyduklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Bu kaybedilen 2 puan sahada döktüğümüz alın terinin karşılığı olmamalıydı. Ancak futbol bu yüzden güzel. Biz kalan maçlarımızda da aynı hırs ve istekle sahada olacağız" diye camiaya umut dağıttı.
SON DAKİKA