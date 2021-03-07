Haberler Göztepe Süper Lig'de Göztepe Erzurumspor ile karşılaşacak!

'de ile karşılaşacak!

Spor Toto 'in 29. haftasında sahasında ile karşılaşacak. 'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem görev yapacak. temsilcisinde yarınki maç öncesinde eksik oyuncu yer almıyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 11:04
Süper Lig'de Göztepe Erzurumspor ile karşılaşacak!

'de son 4 maçında mağlubiyeti bulunmayan , 29. hafta mücadelesinde yarın Büyükşehir Belediye 'u konuk edecek.

'nda yarın saat 19.00'da başlayacak müsabakada hakem görev yapacak.

Ligde 'i 2-1 yendikten sonra ve müsabakalarından 1-0'lık galibiyetle ayrılan Göztepe hafta içinde de 'la 1-1 berabere kaldı. Yenilgi almadığı son 4 müsabakada 10 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, 36 puanla 9. sırada bulunuyor.

temsilcisinde yarınki maç öncesinde eksik oyuncu yer almıyor.

Alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdüren son 3 karşılaşmada sahadan 2 yenilgi ve 1 beraberlikle ayrıldı.

Rakibiyle Süper Lig'de oynadığı 3 maçta galibiyeti bulunmayan Göztepe, bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, rakibinden tek puanını, ligin ilk yarısında 1-1'lik skorla almıştı.

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