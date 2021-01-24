Son dakika transfer haberi: Joao Pereira Göztepe ile anlaşmaya vardı

Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı Joao Pereira'nın yeni durağı belli oldu. Süper Lig ekibi Göztepe'nin, Portekizli sağ bekle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü Ünal Karaman, Trabzonspor'dan öğrencisi olan Pereira'yı ikna etti.

Tecrübeli futbolcunun hafta içerisinde İzmir'e gelip Göztepe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

36 yaşındaki futbolcu bu sezon bordo mavili takımda 9 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.