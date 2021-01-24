Haberler Göztepe Son dakika transfer haberi: Joao Pereira Göztepe ile anlaşmaya vardı

Son dakika transfer haberi: ile anlaşmaya vardı

Son dakika transfer haberi: 'da teknik direktör tarafından takımda düşünülmeyen ve kadro dışı bırakılan 'nın kariyerine 'de devam edeceği öğrenildi. Portekizli sağ bekin, eski hocası 'ın çalıştırdığı ile prensip anlşamasına vardığı belirtildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 12:16
Son dakika transfer haberi: Joao Pereira Göztepe ile anlaşmaya vardı

'un kadro dışı bıraktığı 'nın yeni durağı belli oldu. ekibi 'nin, Portekizli sağ bekle prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

'da yer alan habere göre; sarı kırmızılı takımın yeni teknik direktörü , Trabzonspor'dan öğrencisi olan Pereira'yı ikna etti.

Tecrübeli futbolcunun hafta içerisinde 'e gelip Göztepe ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

36 yaşındaki futbolcu bu sezon bordo mavili takımda 9 maçta görev aldı ve 1 asist yaptı.

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