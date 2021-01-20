Son dakika: Göztepe'de Ünal Karaman dönemi!

Süper Lig'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından İlhan Palut ile yolları ayıran Göztepe, daha sonra çıktığı Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarından galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, teknik direktörlük konusunda Ünal Karaman ile anlaşıldığını duyurdu.

İşte Göztepe'den yapılan açıklama;

Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.

Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor.

Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.