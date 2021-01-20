Haberler Göztepe Son dakika: Göztepe'de Ünal Karaman dönemi!

Son dakika: 'de dönemi!

Son dakika haberleri | 'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından ile yolları ayıran , daha sonra çıktığı ve karşılaşmalarından galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, teknik direktörlük konusunda ile anlaşıldığını duyurdu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:26 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 15:59
Son dakika: Göztepe'de Ünal Karaman dönemi!

'de üst üste alınan başarısız sonuçların ardından ile yolları ayıran , daha sonra çıktığı ve karşılaşmalarından galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-kırmızılı kulüp, teknik direktörlük konusunda ile anlaşıldığını duyurdu.

İşte Göztepe'den yapılan açıklama;

Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.

Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde , , , , , ve yer alıyor.

Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

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