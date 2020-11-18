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sevindi

Virüs kapan Başkan ve 2 futbolcunun iyi olması yüreklere su serpti. Sakatlığı geçen Mihojevic ve ’nin de takıma katılması yüzleri güldürdü.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 22:53 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Göztepe sevindi
Milli arada, sakat futbolcuların çokluğunun yanı sıra Başkan , 2 futbolcu ve 1 teknik ekip çalışanının koronavirüse yakalanmasının moral bozukluğunu yaşayan , gelen iyi haberlerle biraz olsun teselli buldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Mihojevic ve iyileşip takımla antrenmanlara başlarken, virüsle boğuşan Başkan Sepil ve futbolcuların durumunun iyi olması yüreklere su serpti. Özellikle defanstaki sakatlıklarla savunma kurgusunda sıkıntı yaşayan teknik direktör İlhan Palut'un yüzü, sakatlığı nedeniyle Bosna Hersek Milli Takımı'ndan da çıkan stoper Mihojevic ve sağ bek Murat Paluli'nin iyileşmesiyle güldü. Sağ bek Gassama, stoperler ve , golcü İdeye ile genç orta saha Batuhan Kırdaroğlu'nun ise sakatlığı sürüyor.
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