Göztepe sevindi

Virüs kapan Başkan Mehmet Sepil ve 2 futbolcunun iyi olması yüreklere su serpti. Sakatlığı geçen Mihojevic ve Murat Paluli’nin de takıma katılması yüzleri güldürdü.
Göztepe HaberleriGiriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 22:53Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Milli arada, sakat futbolcuların çokluğunun yanı sıra Başkan Mehmet Sepil, 2 futbolcu ve 1 teknik ekip çalışanının koronavirüse yakalanmasının moral bozukluğunu yaşayan Göztepe, gelen iyi haberlerle biraz olsun teselli buldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Mihojevic ve Murat Paluli iyileşip takımla antrenmanlara başlarken, virüsle boğuşan Başkan Sepil ve futbolcuların durumunun iyi olması yüreklere su serpti. Özellikle defanstaki sakatlıklarla savunma kurgusunda sıkıntı yaşayan teknik direktör İlhan Palut'un yüzü, sakatlığı nedeniyle Bosna Hersek Milli Takımı'ndan da çıkan stoper Mihojevic ve sağ bek Murat Paluli'nin iyileşmesiyle güldü. Sağ bek Gassama, stoperler Atınç Nukan ve Alpaslan Öztürk, golcü İdeye ile genç orta saha Batuhan Kırdaroğlu'nun ise sakatlığı sürüyor.