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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Borges ve Tripic'e talip arıyor

Göztepe Borges ve Tripic'e talip arıyor

Borges ve Tripic'e talip arıyor... 'de geçen sezonun devre arasında 'nın Brondby takımından ettiği golcü Kamil Wilczek'i 900 bin Euro karşılığında Kopenhag'a satan Göztepe'nin talipler gelmesi durumunda Celso Borges ve Zlatko Tripic'i de elden çıkaracağı ifade edildi.

Bir türlü beklentileri karşılayamayan Polonyalı Wilczek'ten iyi bir gelir elde eden sarı-kırmızılıların yeni sezonda Borges'le Tripic'i de kadroda düşünmediği ileri sürüldü. Ancak iki oyuncuya şu an için teklifleri gelmediği bildirildi.

Teknik direktör İlhan Palut'un özellikle Borges'i kesin olarak takımda düşünmediği, yönetimin sözleşme feshi konusunda oyuncuyla masaya oturacağı vurgulandı. Beto, Castro, Reis, Jerome ve Deniz Kadah ile de resmen yollarını ayıran 'de orta saha Andre Poko'nun da durumunun belirsiz olduğu ancak Palut'un Poko'nun gitmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.

Yönetim, iç transferde Napoleoni, Titi, Mossoro, Berkan ve Soner'le yeniden anlaşmak istiyor.

Göztepe'nin yeni transferi Zlatko Tripic: Kaybetmekten nefret ederim - Göztepe Haberleri - Spor

  1. 10.08.2020
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