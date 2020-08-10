Göztepe Borges ve Tripic'e talip arıyor
Göztepe Borges ve Tripic'e talip arıyor... Süper Lig'de geçen sezonun devre arasında Danimarka'nın Brondby takımından transfer ettiği golcü Kamil Wilczek'i 900 bin Euro karşılığında Kopenhag'a satan Göztepe'nin talipler gelmesi durumunda Celso Borges ve Zlatko Tripic'i de elden çıkaracağı ifade edildi.
Bir türlü beklentileri karşılayamayan Polonyalı Wilczek'ten iyi bir gelir elde eden sarı-kırmızılıların yeni sezonda Borges'le Tripic'i de kadroda düşünmediği ileri sürüldü. Ancak iki oyuncuya şu an için transfer teklifleri gelmediği bildirildi.
Teknik direktör İlhan Palut'un özellikle Borges'i kesin olarak takımda düşünmediği, yönetimin sözleşme feshi konusunda oyuncuyla masaya oturacağı vurgulandı. Beto, Castro, Reis, Jerome ve Deniz Kadah ile de resmen yollarını ayıran Göztepe'de orta saha Andre Poko'nun da durumunun belirsiz olduğu ancak Palut'un Poko'nun gitmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.
Yönetim, iç transferde Napoleoni, Titi, Mossoro, Berkan ve Soner'le yeniden anlaşmak istiyor.
- 10.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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