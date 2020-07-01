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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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’nin aklı Fener’de

Göztepe’nin aklı Fener’de

ile 3-3 berabere kalan , deplasmanda oynayacağı maçına hazırlanıyor.

ile 3-3 berabere kalan , deplasmanda oynayacağı maçına hazırlanıyor. 'daki son 5 maçta rakibini yenemeyen ekibi, son olarak 1999- 00 sezonunda 3-2'yle aldı. Alanya maçındaki kadro da bozulmayacak.
  1. 1.7.2020
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