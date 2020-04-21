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21 Nisan 2020, Salı
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Göz-Göz’de fedakârlık zamanı

Göz-Göz’de fedakârlık zamanı

Bütçeyi zorlamak istemeyen ’de Başkan , indirime yanaşmayan futbolculara ‘kal’ demeyecek.

Yeni sezon öncesi iç ve dış transfer stratejisini belirleyen 'nin, sözleşmesi sona erecek futbolculardan fedakarlık yapmasını isteyeceği öğrenildi. Maçların ertelenmesiyle gelir kaybı yaşayan sarı-kırmızılılıların, özellikle takımda tutmayı planladığı Beto, Napoleoni, Castro, Titi, Berkan, Serdar, Soner, Atakan ve Atınç'a yüksek ücretler önermeyeceği iddia edildi. Başkan 'in indirime yanaşmayan futbolcularla yola devam etmeyeceği ileri sürüldü. Bütçeyi zorlamak istemeyen yönetimin, alt liglerden takıma direkt katkı sağlayacak isimleri araştırmaya başladığı ve bütçeye göre bir yıldız ismi kadrosuna katma ihtimalinin olduğu ifade edildi.
  1. 21.4.2020
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