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22 Mart 2020, Pazar
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evde çalışıyor

Göztepe evde çalışıyor

Liglere verilen ara nedeniyle izin alan Göztepeli futbocular, evlerinde çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı oyuncular, teknik heyetin kendilerin verdiği programı uyguluyor. ekibinin aksi bir karar çıkmaması halinde çarşamba günü 'nde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Liglere verilen ara nedeniyle izin alan Göztepeli futbocular, evlerinde çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılı oyuncular, teknik heyetin kendilerin verdiği programı uyguluyor. ekibinin aksi bir karar çıkmaması halinde çarşamba günü 'nde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.
  1. 22.3.2020
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