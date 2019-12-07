Palut umutlu

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, A.Gücü deplasmanından da umutlu. İlhan Palut, "Kendi oyun felsefemizi takıma oturtmaya çalışıyoruz. Şu anda puanları toplayıp önümüze hangi hedef çıkarsa onu kovalama adına en iyisini yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, A.Gücü deplasmanından da umutlu. İlhan Palut, "Kendi oyun felsefemizi takıma oturtmaya çalışıyoruz. Şu anda puanları toplayıp önümüze hangi hedef çıkarsa onu kovalama adına en iyisini yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.