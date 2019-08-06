Göztepe El Jadida'yı tek golle geçti - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2019, Salı
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El Jadida'yı tek golle geçti

Göztepe El Jadida'yı tek golle geçti

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren , hazırlık maçında karşılaştığı Fas Süper Lig ekiplerinden Difaa El Jadida'yı 1-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fas takımlarından Difaa El Jadida ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılı ekip sahaya Aberto Bastos - Murat Paluli, Sanneh, Tarouco, Leo, Castro, Poko, Serdar Gürler, Deniz Kadah, , 11'iyle çıktı. Difaa El Jadida ise El Yousff, Enniya, Ayoubben, Hao Havdi, Bakary, Amaanane, Arnas, Ricky, Dahbi, Megre Bilal, Msouva 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım rakip sahada etkili olmasına rağmen gol bulamadı. 75'inci dakikada ise Göztepe, Yalçın Kayan takımını öne geçiren golü kaydetti. Maçta başka gol olmadı ve İzmir ekibi rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.

  1. 06.08.2019
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