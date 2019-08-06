Göztepe El Jadida'yı tek golle geçti
Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Göztepe, hazırlık maçında karşılaştığı Fas Süper Lig ekiplerinden Difaa El Jadida'yı 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fas takımlarından Difaa El Jadida ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılı ekip sahaya Aberto Bastos - Murat Paluli, Sanneh, Tarouco, Leo, Castro, Poko, Serdar Gürler, Deniz Kadah, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok 11'iyle çıktı. Difaa El Jadida ise El Yousff, Enniya, Ayoubben, Hao Havdi, Bakary, Amaanane, Arnas, Ricky, Dahbi, Megre Bilal, Msouva 11'i ile sahada yer aldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım rakip sahada etkili olmasına rağmen gol bulamadı. 75'inci dakikada ise Göztepe, Yalçın Kayan takımını öne geçiren golü kaydetti. Maçta başka gol olmadı ve İzmir ekibi rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti.
- 06.08.2019
-
Victor Ruiz Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Toplam 1
Yorum
Cascan Sert karakterli bir oyuncu değil inşallah uyum sağlar. Avcı taktiğinde ısrar ederse,büyük hüsran yaşayacağız.Oyuncu yapısı uyumsuz.
-
4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
Cascan Bu kadar sakatlık aşırı yüklenmeden mi ?Sağlık ekibi ile teknik heyet uyumlu çalışmıyor anlaşılan.Biran önce yeni transferler bitirilmeli.
-
4 maç 0 gol 8 sakat!
Toplam 2
Yorum
cascan BJK Avcının sistemine uyumlu oyunculardan kurulu değil.Böyle giderse ligede hazırlık dönemi gibi başlayacağız.İki sistemi karıştırmalılar.
Göztepe El Jadida'yı tek golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.