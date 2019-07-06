Göztepe’de Ömer Bayram atağı
Göztepe, Galatasaray’da satış listesindeki Ömer Bayram’la anlaşma zemini arıyor. 28 yaşındaki sol bek için Fatih Terim’den yardım istendiği öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon yaşadığı düşme korkusunu yeni sezonda tekrar yaşamamayı hedefleyen Göztepe, listesindeki Galatasaraylı sol bek Ömer Bayram'la görüşüyor. Cimbom'un yıllık 500 bin euro garanti ücret ödediği 28 yaşındaki futbolcu, Göz-Göz'den 600 bin euro talep edince görüşmeler tıkandı. Başkan Mehmet Sepil'in de Ömer'i ikna edemeyince, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le görüştüğü belirtildi. Kariyerinin ilk yıllarında teknik direktörlük yaptığı sarı- kırmızılılarla iyi ilişkileri olan Terim'in Ömer'le konuşacağı öğrenildi.
- 6.7.2019
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Neymar JR HL HL HL HL HLH HL HL HL HL HL HL H LH LH LH LH LH ALİ BASKAN OLEYYYYYYY
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ALTIN OLSAN GELME GS HALA BU ADAMDAN MEDET UMUYORSA YANDI DEMEKTİR. BU ADAMIN GS YA GELECEK YÜZÜ VAR MI
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eray dorukhan kesinlikle satılmamalı yetenekli ve yeri zor dolar dorukhan gibi 3 4 transferimiz olsa takımının sırtı yere gelmez
Göztepe’de Ömer Bayram atağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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