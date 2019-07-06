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06 Temmuz 2019, Cumartesi
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’de atağı

Göztepe’de Ömer Bayram atağı

, Galatasaray’da satış listesindeki ’la anlaşma zemini arıyor. 28 yaşındaki sol bek için ’den yardım istendiği öğrenildi.

'de geçen sezon yaşadığı düşme korkusunu yeni sezonda tekrar yaşamamayı hedefleyen , listesindeki Galatasaraylı sol bek 'la görüşüyor. Cimbom'un yıllık 500 bin euro garanti ücret ödediği 28 yaşındaki futbolcu, Göz-Göz'den 600 bin euro talep edince görüşmeler tıkandı. Başkan 'in de Ömer'i ikna edemeyince, Galatasaray Teknik Direktörü 'le görüştüğü belirtildi. Kariyerinin ilk yıllarında teknik direktörlük yaptığı sarı- kırmızılılarla iyi ilişkileri olan Terim'in Ömer'le konuşacağı öğrenildi.

  1. 6.7.2019
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