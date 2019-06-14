Kosanovic dönüyor

İddialı bir kadro kurmak isteyen Göztepe, eski stoperi Milos Kosanovic'e teklif götürdü. 2017-2018 sezonunda kiralık olarak sarı- kırmızılı ekipte oynayan Sırp stoper, teklif aldığını doğrularken; Türkiye'deki ortamı özlediğini de ifade etti. Standard Liege'le 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki savunmacı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de teklif geldiğini belirtti. Göztepe'de 23 karşılaşmada forma giyen Kosanovic, geçtiğimiz sezon Belçika'da 22 maça çıktı.