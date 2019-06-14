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14 Haziran 2019, Cuma
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Kosanovic dönüyor

Kosanovic dönüyor

, Liege’de oynayan eski stoperine teklif yaptı 30 yaşındaki oyuncu, Göz-Göz’e sıcak bakıyor.

İddialı bir kadro kurmak isteyen , eski stoperi Milos Kosanovic'e teklif götürdü. 2017-2018 sezonunda kiralık olarak sarı- kırmızılı ekipte oynayan stoper, teklif aldığını doğrularken; 'deki ortamı özlediğini de ifade etti. Standard Liege'le 2020'ye kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki savunmacı, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de teklif geldiğini belirtti. Göztepe'de 23 karşılaşmada forma giyen Kosanovic, geçtiğimiz sezon 'da 22 maça çıktı.

  1. 14.6.2019
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