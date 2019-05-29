Yeni sezon için golcü bakmaya başlayan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Medipol Başakşehir’de aradığını bulamayan eski golcüsü Demba Ba’ya yeniden sarı-kırmızılı formayı giydirmek için harekete geçti.
Tuna faktörü devrede
Ba'nın geri dönmek istemesindeki en önemli faktörlerden biri de Tamer Tuna'nın yeniden sarı-kırmızılı takımın başında yer alıyor olması. Geçen sezon devre arasında Tamer Tuna'nın büyük uğraşları sonucunda Göztepe'ye gelen deneyimli oyuncu, 13 maçta 7 gol atarak taraftarın beğenisini kazanmıştı. Göztepe yönetiminin de Ba'nın dönüşüne sıcak baktığı ve oyuncuya maç başı sözleşmeli bir teklif yapması bekleniyor.
- 29.05.2019
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Toplam 1
Yorum
35 mılyon euro degılse kalsın takımın belkide en iyi yabancısı....
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Toplam 1
Yorum
eray beşiktaş kimi istese fb gs başakşehir onun peşinde ne de olsa tam isabet transfer yapan takımız bjkde hoca faktörü vardı yetiştirebiliyordu
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Ljajic Lens’ten ucuz!
Toplam 1
Yorum
eray ligimizde çok kaliteli yabancılar var alt liglerimizde yetenekli yerlilerimiz var fbden sktrel ve benzai bjkde iş yapar slimani ya da soldad
Göztepe’de Demba Ba sesleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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