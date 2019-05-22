Göztepe'den devir açıklaması

Aylardır Katarlı bir grubun kulübü alacağı, Altınbaş yönetiminin geri döneceği, Sadettin Saran'ın talipler arasında olduğu ve geçen sezon Başkan Sepil'in görüştüğü Euroleague'de final oynayan Anadolu Efes'in de sahibi olan iş adamı Tuncay Özilhan'ın isimleri gündemde dolaşırken Talat Papatya iddialara yanıt verdi. Sepil'le gece Süper Lig Kulüpler Birliği toplantısına katılıp sabaha karşı İzmir'e döndüğünü belirten Papatya, "Kulüple ilgili iddiaları duyunca gerçekten üzüldüm. 'Biz ligde kaldık, bütün işimiz bitti mi, başka konu kalmadı mı' diye düşündüm" dedi.



"Bir uyandım kulüp elden gitmiş. Sabah başkanı, 'Anahtarları nereye teslim edeceğiz' diye aradım" diyen Başkan Vekili Papatya, "Başkan, 'Bu kadar mesnetsiz bir iddiaya cevap vermeye bile gerek yok' dediği için ben cevap veriyorum. Tuncay Özilhan'la sadece 1.5 sene önce görüştük. O da yeni stadımızın içinde yer alacak markalarıyla ilgili bir görüşmeydi. Başka da bir görüşme yapmadık. Ne Katarlılar, ne Altınbaş, ne Saran var. Ben de iddiaları sosyal medyadan duyuyorum. Bizim başkanla ilişkimiz ağabey kardeş ilişkisi. Bugüne kadar çıkan hiçbir söylentinin gerçek olmadığını söylüyorum. Şu anda böyle bir şey söz konusu değil" diye konuştu. İddiaların Göztepe'ye faydası olmayacağını belirten Papatya, "Bizim şu anda yapmamız gereken şey bütün şehri ayağa kaldırmak. Süper Lig'de şehrin tek temsilcisiyiz ve bir şehir için bu ligin ne kadar önemli olduğu unutulmamalı" şeklinde konuştu.



Diğer şehirlerdeki bütünleşmeleri İzmir'de sağlayamadıklarını belirten Talat Papatya, "İzmir bu hafta sonu en önemli günlerinden birini yaşayacak. Bu İzmir'in takımı, hepimizin takımı. Çok kritik bir maça çıkıyoruz. Rakibimiz Ankaragücü son maçını kazanmamış olsa çok daha kritik bir 90 dakika olurdu. Maçın tansiyonu rakip açısından daha düşük bir hale geldi. Biz her zamanki gibi sahaya kazanmak için çıkacağız. Henüz biten bir şey yok. Diğer takımların ne yaptığına bakmaksızın galip gelerek ligde kalışımızı ilan etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Papatya, geçen hafta düşme hattındaki direkt rakipleri Bursaspor deplasmanında hayati öneme sahip bir deplasmana çıktıklarını hatırlatıp şöyle dedi: "İki tane taraftarıyla, camiasıyla bu lige renk katan kulüp karşılaştı. Bursaspor için daha fazla ölüm kalım maçıydı. Stada el ele kol kola girdik. En ufak bir karşı tezahürat olmadı. Bütün Bursa halkına, emniyetine, yönetimine teşekkür ediyorum. Tüm ülkeye de örnek olması lazım. İki takım arasındaki dostluğun ölçüleceği en önemli maçtı."



SEPİL 2014'TEN BERİ YÖNETİMDE

Göztepe'de kulübü devredeceği iddiaları tam da takımın ligde kalma mücadelesi verdiği sezonun son haftası öncesi gündeme gelen Başkan Mehmet Sepil, yönetimi 2014 yılında Altınbaş'tan aldı. Sarı-kırmızılı ekip amatöre düştükten sonra Göztepe AŞ'nin yarışmacı haklarını 2007 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan devralan Altınbaş Ailesi, 2014'te Sepil'le anlaştı. Göz-Göz, doğma büyüme Göztepeli olup ardından yurt dışında petrol işi yapan Mehmet Sepil yönetiminde 2. Lig'den çıkışa geçip 2 yıl önce Süper Lig'e yükseldi. Mehmet Sepil döneminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nin inşaatını tamamlayan Göztepe, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın inşaatına başlayıp Torbalı'da tahsis edilen arazide altyapı akademisi kurmak için çalışmalara başladı.