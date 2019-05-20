Süper Lig'de kazan kaynıyor!
20 Mayıs 2019, Pazartesi
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'de kazan kaynıyor!

Süper Lig'de kazan kaynıyor!

Son haftaya 34 puanla düşme potasında giren Timsah, Avrupa hedefindeki ’da ter dökecek. 35 puana çıkan ekibi ise A.Gücü’nü ağırlayacak.

Spor Toto 'de sonucu merakla beklenen Bursaspor- maçı golsüz sona erdi ve iki takım da kader sınavlarını son haftaya bıraktı. 'da tüm şehrin hafta boyu pankartlarla kenetlendiği karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı. 33 bin 43 taraftarın takip ettiği mücadeleye hızlı başlayan Göztepe oldu. 11'de Alpaslan'ın golü VAR'dan ofsayta takıldı ve orta alan mücadelesi şeklinde maçın ilki yarısı golsüz bitti. İkinci yarıda da kontrataklarla tehlikeli olan sarı-kırmızılılar, 50'de Chedjou'nun Jerome'u düşürmesiyle penaltı kazandı. Deniz penaltıyı Okan'a nişanladı ve takımını golden etti. Şanssız günündeki ekibi, 72'de bu sefer Halil'le bulduğu golde yine VAR'dan ofsayta takıldı. Kalan sürede her iki takımın da skor bulma çabası sonuçsuz kaldı ve maç başladığı gibi sona erdi.
  1. 20.5.2019
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