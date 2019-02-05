Göztepe'den söz
Teknik Direktör Kemal Özdeş, “Kupada Malatya ve ligde Alanya maçlarını kazanıp yeniden ayağa kalkacağız” diye futbolcularından zafer sözü aldı.
Fenerbahçe'ye 2-0 yenilip, ikinci yarıda 3'te sıfır çeken ve 22 puanla 13. sıraya inerek, ateş hattındaki Ankaragücü'yle arasında 2 puan kalan Göztepe geçmişe sünger çekecek. Göz- Göz, önce yarın kupada deplasmanda Y.Malatya'yla oynayacak, ardından ligde evinde Alanya'yı konuk edecek. Tüm camia iki maçta da zafer için kenetlenirken, teknik ekip de seferberlik ilan etti.
MOTİVASYON TURLARI
Teknik direktör Kemal Özdeş'in futbolcularla bire bir görüştüğü, Başkan Mehmet Sepil'in ise takımı motive etmek için yoğun çaba harcadığı bildirildi. İki maçtan da galibiyet bekleyen Göztepe'de futbolcuların da kurmaylara başarı sözü verdiği vurgulandı. Kemal Özdeş'in yaptığı toplantılarda, "Taraftarımız bize inanıyor. Kupada ve ligde kazanıp yeniden ayağa kalkacağız" dediği öğrenildi.
İNGİLİZ GOLCÜ JEROME CEZALI
Göztepe'de Fenerbahçe maçında Sadık Çiftpınar'a yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kart gören santrfor Cameron Jarome, yarın kupada Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sahadaki yerini alamayacak. 32 yaşındaki tecrübeli yıldız, attığı 3 golle İzmir ekibinin forvet hattındaki en etkin ismi olmayı başardı.
GEÇMİŞİ ARIYOR
Lİgde 20 haftada 22 puan toplayabilen Göztepe, geçmiş sezonun hayli gerisinde kaldı. Bu sezon 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 yenilgiyle sıralamada 13. basamakta yer alan Göz-Göz, geçen sezon ise aynı süreçte 32 puan toplamıştı. Puan farkının yanı sıra İzmir temsilcisinin bu sezon gol sayısında da düşüş yaşandı. İzmir ekibi, bu sezon 20 maçta 20 kez gol sevinci yaşarken, geçen yıl 32 kez ağları havalandırmıştı.
MALATYASPOR KUPAYA GÖZ DİKTİ
Süper Lig'in flaş ekibi Yeni Malatyaspor, kupada da büyük hedefler peşinde koşuyor. Yarın evinde Göztepe'yi konuk edecek sarı-kırmızılılar, ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmak istiyor. Taraftarlara çağrı yapan Asbaşkan Erdal Gündüz, "Bu maçı alarak, kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Zorlu ve mücadele gerektiren bir maç olacak. Galip gelerek, taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. Taraftarlarımızın kupa maçında stadı doldurarak, destek vermelerini istiyoruz" diye konuştu.
- 5.2.2019
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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi
Toplam 1
Yorum
azat yener sizi seviyoruz gs
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Yeni Kartal’lar imzalıyor
Toplam 6
Yorum
karakartal demirören dönemine benzemeye başladık.kilit oyuncuların sık sık satılması takımı olumsuz etkiliyor ve yarış dışı kalıyoruz
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Yeni Kartal’lar imzalıyor
Toplam 6
Yorum
karakartal önümüzdeki sezon için birçok bölgede revizyona gidilmesi lazım
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