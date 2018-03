"Kafası başka yerde olan biri Göztepe'de kalamaz"

SPOR Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında pazar günü Bornova Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil, sözleşmeleri Mayıs ayında bitecek teknik direktör Tamer Tuna ve futbolcular için çok önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında Tuna'nın sezon bitiminde kontratının son bulacağını yineleyen Sepil, "Şu an Tamer Tuna ile ilgili yapılmış yeni bir mukavele yok. Kendisiyle bilgi alış verişinde bulunduk. Yine mukaveleleri sona erecek oyuncularla alakalı da işi resmiyete dökmedik. Hem hoca hem oyuncular olsun bu kulübe uzun yıllar faydalı olacaklarsa, kendileriyle çalışırız. Başarının yolu her zaman istikrarlı olmaktan geçer. Tamer Tuna'nın düşündükleriyle bizim düşündüklerimiz nerede birleşecek, göreceğiz" dedi.



"BİZİMLE BİRLİKTE OLAN KİŞİLERİN GÖZTEPE'Yİ NEREYE KOYDUĞU ÇOK ÖNEMLİ"

Tamer Tuna'nın başka kulüplere gidebileceğine dair çıkan haberlerini de değerlendiren Mehmet Sepil, "Bizim için öncelik Göztepe'dir. Bizim derdimiz İstanbul takımları değil. Biz onlardan çok daha iyi yerlerde olacağız. Ekonomimiz iyi yönetildiği için mütevazı olmaya gerek yok. İster futbolcu olsun ister teknik adam olsun kafalarında başka planlar olabilir. Örneğin genç bir oyuncunun Manchester United takımında oynama hayalini elinden alamayız. Ancak bizimle birlikte olan kişilerin Göztepe'yi nereye koyduğu çok önemli. Kafası başka yerde olan birinin Göztepe'de kalmasını istemem" diye konuştu.



?Sepil'in Tamer Tuna'nın yanı sıra mukaveleleri bitecek yerli oyuncular kaleci Günay, Selçuk ve Tanju ile önümüzdeki günlerde tekrar masaya oturması bekleniyor.