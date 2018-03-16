Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'de 18 Mart Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.
Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 çalışan Göztepeli futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde şut ve taktik çalışması yaptı.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Ömer Şişmanoğlu takımdan ayrı çalıştı. Göztepe'de bu futbolcuların dışında sarı kart cezalıları Selçuk Şahin ve Andre Poko forma giyemeyecek.
Aytemiz Alanyaspor maçı için son hazırlığını yarın gerçekleştirecek sarı-kırmızılı ekip daha sonra Alanya'ya gidecek.
Öte yandan, Portekiz Milli Takımı'na davet edilen kaleci Beto'nun ardından Rajko Rotman da Slovenya Milli Takımı'nın Avusturya ve Belarus ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrıldı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:21
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 12
Yorum
baba kartal Adam gibi adam ,örnek insan ,türkiye gelmiş geçmiş en başarılı yabancı futbolcu.Taraflı tarafsız tüm futbol severlerin sevdiği kral alex.
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Büyük buluşma
Toplam 2
Yorum
ali haydi aslanlar aslantepeye destek olmaya
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Deschamps kadroyu açıkladı! Gomis...
Toplam 10
Yorum
recep bjk li kardesler,her alanda antipatik olmaya basladiniz.mütevazi,sempatik kartal gitti,yerine arogant,büyüklük kompleksinde bir canavar geld
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