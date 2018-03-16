Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 çalışan Göztepeli futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde şut ve taktik çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile Ömer Şişmanoğlu takımdan ayrı çalıştı. Göztepe'de bu futbolcuların dışında sarı kart cezalıları Selçuk Şahin ve Andre Poko forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor maçı için son hazırlığını yarın gerçekleştirecek sarı-kırmızılı ekip daha sonra Alanya'ya gidecek.

Öte yandan, Portekiz Milli Takımı'na davet edilen kaleci Beto'nun ardından Rajko Rotman da Slovenya Milli Takımı'nın Avusturya ve Belarus ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrıldı.