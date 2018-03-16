Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    'de maçı hazırlıkları

    Göztepe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

    'de 18 Mart Pazar günü deplasmanda Aytemiz ile karşılaşacak , müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

    Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 çalışan Göztepeli futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde şut ve taktik çalışması yaptı.

    Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Hakan Çinemre ile takımdan ayrı çalıştı. 'de bu futbolcuların dışında sarı kart cezalıları ve Andre Poko forma giyemeyecek.

    Aytemiz maçı için son hazırlığını yarın gerçekleştirecek sarı-kırmızılı ekip daha sonra Alanya'ya gidecek.

    Öte yandan, Portekiz Milli Takımı'na davet edilen kaleci Beto'nun ardından Rajko Rotman da Slovenya Milli Takımı'nın Avusturya ve Belarus ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosuna çağrıldı.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:21
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