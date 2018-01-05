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    05 Ocak 2018, Cuma
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    Ayrılık sinyali

    Ayrılık sinyali
    Göztepe'ye ilk yarıda 14 golle büyük katkı sağlayan Adis Jahovic, transferine yeşil ışık yaktı. Kontratı sezon sonu bitecek olan ve teklifler alan 30 yaşındaki Makedon golcünün önceliği 'de kalmak. Jahovic, bunu istediğini ancak gerçekleşmemesi halinde dünyanın sonu olmayacağını söyleyip, transferine de yeşil ışık yaktı.
    1. 05 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:59
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