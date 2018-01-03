 Göztepe’ye Viking – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    ’ye Viking

    Göztepe’ye Viking
    Transferde Karabük'ten Poko ve Seleznyov, R.Kazan'dan Song, D.Kiev'den Kravets, Lorient'ten Waris, Chicago'dan Accam, Utrecht'ten Ayoub'la ilgilenen 'ye Norveçli golcü Jo Inge Berget'in de önerildiği öğrenildi. Malmö'den ayrılan 27 yaşındaki Berget için Teknik Direktör Tamer Tuna'nın değerlendirme aşamasında olduğu bildirildi.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:48
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