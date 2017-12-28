 Göztepe’de sıcak saatler – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    ’de sıcak saatler

    Göztepe’de sıcak saatler
    Sezonun flaş takımlarından 'de hareketli günler yaşanıyor. Birçok ismi transfer gündemine alan sarı-kırmızılılar, Segbefia, Schwechlen ve Emrecan gibi oyuncuları da gözden çıkardı. İzmir ekibi, ikinci yarının hazırlıklarına 2 Ocak'a Antalya'da başlayacak.
    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:36
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