Göztepe'den gözdağı
Akhisar galibiyetiyle 3 puan hasretini bitiren sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Tamer Tuna, 5’te sıfır çeken rakiplerine meydan okudu: “Kazanıp, yukarılara çıkacağız
STOPER MEVKİSİNDE SAKATLIK KRİZİ
GÖZ-Göz'de Karabükspor karşılaşması öncesi en büyük sıkıntı savunmada yaşanıyor. Sakatlıkları süren stoperler Hakan Çinemre ve Peybernes, Karadeniz'de forma giyemeyecek. Tuna'nın geçen hafta Akhisarspor karşısında başarılı bir performans sergileyen Kadu-Kosanovic
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:41
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Maicon'un eşi o harekete açıklık getirdi
Toplam 3
Yorum
gs evet hep öyle fenerin sahaya girdiği maçı hatırlattı kimisi arkadaşımı arıyordum kimisi kayıp eşyasını gibi uydurma ifadelerle salınmışlardı
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Dev derbide üstünlük Galatasaray'da!
Toplam 2
Yorum
Cafer almanci cosmussun bakiyorum saldir maldir.En son basaksehire saldirmistin, halen sicaktir herhalde, sonra aglama sizlama olmasin
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Ben Arfa'da Kocaman karar!
Toplam 8
Yorum
MEHMET FENERBAHÇEYE HAZIR OYNAYACAK FUTBOLCU LAZIM
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