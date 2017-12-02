Göztepe'den gözdağı

Akhisar galibiyetiyle 3 puan hasretini bitiren sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Tamer Tuna, 5’te sıfır çeken rakiplerine meydan okudu: “Kazanıp, yukarılara çıkacağız

SÜPER Lig'de son alarak evinde Akhisarspor engelini 2-0'lık skorla geçen Göztepe, bugün ateş hattındaki Karabük'le Karadeniz'de kozlarını paylaşacak. Tarihinde Karabük'le deplasmanda berabere dahi kalamayan sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Tamer Tuna, İzmir'e istedikleri skorla dönecekleri sözünü verdi. Tuna, "Akhisar galibiyeti çok değerliydi. Anlam kazanabilmesi için Karabük'te de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kazanıp, yukarılara doğru çıkacağız" dedi.



STOPER MEVKİSİNDE SAKATLIK KRİZİ

GÖZ-Göz'de Karabükspor karşılaşması öncesi en büyük sıkıntı savunmada yaşanıyor. Sakatlıkları süren stoperler Hakan Çinemre ve Peybernes, Karadeniz'de forma giyemeyecek. Tuna'nın geçen hafta Akhisarspor karşısında başarılı bir performans sergileyen Kadu-Kosanovic