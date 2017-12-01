Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak. Konuk Göz-Göz'de sakatlıkları süren stoperler Hakan Çinemre ve Peybernes forma giyemeyecek. Tarihinde Karabükspor'la deplasmanda berabere dahi kalamayan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, İzmir'e istedikleri skorla döneceklerini söyledi. Karabükspor'un da çıkış yakalamak istediğini belirten Tuna, "Kolay maç olmayacak. Geçen hafta Akhisarspor karşısında aldığımız galibiyet çok değerliydi. Bunun anlam kazanabilmesi için Karabük'te de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her geçen hafta takım üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Kazanıp, yukarılara doğru çıkmayı istiyoruz" yorumunu yaptı. Bu karşılaşma öncesi Göztepe 21 puanla 7'nci sırada yer alırken, 8 puana sahip Kardemir Karabükspor ise 17'nci sırada, tehlikeli bölgede bulunuyor.