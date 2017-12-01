 Göztepe, Karabükspor'a konuk oluyor – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
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    01 Aralık 2017, Cuma
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    , 'a konuk oluyor

    <a href="/index/goztepe?id=4e112b09-05fb-4161-adda-8289974154fe" class="" rel="tag">Göztepe</a>, <a href="/index/karabukspor?id=007bdcfa-5440-4bfe-a760-8be96f6ac15d" class="" rel="tag">Karabükspor</a>'a konuk oluyor

    Süper Lig'de son alarak evinde Teleset Mobilya Akhisarspor engelini 2-0'lık skorla geçen , yarın düşme potasında yer alan Kardemir deplasmanında terleyecek.

    Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak. Konuk Göz-Göz'de sakatlıkları süren stoperler Hakan Çinemre ve Peybernes forma giyemeyecek. Tarihinde 'la deplasmanda berabere dahi kalamayan 'de teknik direktör Tamer Tuna, İzmir'e istedikleri skorla döneceklerini söyledi. 'un da çıkış yakalamak istediğini belirten Tuna, "Kolay maç olmayacak. Geçen hafta Akhisarspor karşısında aldığımız galibiyet çok değerliydi. Bunun anlam kazanabilmesi için Karabük'te de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her geçen hafta takım üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Kazanıp, yukarılara doğru çıkmayı istiyoruz" yorumunu yaptı. Bu karşılaşma öncesi 21 puanla 7'nci sırada yer alırken, 8 puana sahip Kardemir ise 17'nci sırada, tehlikeli bölgede bulunuyor.

    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:58
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