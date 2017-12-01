Göztepe, Karabükspor'a konuk oluyor
Süper Lig'de son alarak evinde Teleset Mobilya Akhisarspor engelini 2-0'lık skorla geçen Göztepe, yarın düşme potasında yer alan Kardemir Karabükspor deplasmanında terleyecek.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 16.30'da çalacak. Konuk Göz-Göz'de sakatlıkları süren stoperler Hakan Çinemre ve Peybernes forma giyemeyecek. Tarihinde Karabükspor'la deplasmanda berabere dahi kalamayan Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, İzmir'e istedikleri skorla döneceklerini söyledi. Karabükspor'un da çıkış yakalamak istediğini belirten Tuna, "Kolay maç olmayacak. Geçen hafta Akhisarspor karşısında aldığımız galibiyet çok değerliydi. Bunun anlam kazanabilmesi için Karabük'te de elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Her geçen hafta takım üzerine koyarak yoluna devam ediyor. Kazanıp, yukarılara doğru çıkmayı istiyoruz" yorumunu yaptı. Bu karşılaşma öncesi Göztepe 21 puanla 7'nci sırada yer alırken, 8 puana sahip Kardemir Karabükspor ise 17'nci sırada, tehlikeli bölgede bulunuyor.
- 01 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:58
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''Gelin de atmosfer görün!''
Toplam 7
Yorum
İMPALA İŞTE BİLİNÇLİ VE OGJEKTİF TARAFTAR TEBRİKLER
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Süper Lig'de derbi heyecanı
Toplam 2
Yorum
mst bjk maça 1-0 yenik başlayarak sahaya çıksın vay gs nin haline vay kartallar yüksek uçar türkiyem noktaa
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''Gelin de atmosfer görün!''
Toplam 7
Yorum
İMPALA SENİNKİ ZÜĞÜRT TESELLİSİ KARDEŞ SEN BİLE SÖYLEDİĞİNE İNANMADIN EMİNİM.BİRDE O DEDİĞİN (M.Ö) KAÇ YILINDAYDI HATIRLIYORMUSUN :)))
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