 Göztepe hazır kıta – Fotomaç – 01 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Göztepe hazır kıta

    Göztepe hazır kıta
    Karabükspor'la karşılaşacak Göztepe, hazırlıklarını tamamladı. Göztepeli futbolcular, teknik direktör Tamer Tuna yönetimindeki son idmanda ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıp ayak tenisi oynadı. Göztepe'de sakatlıkları bulunan oyunculardan Hakan Çinemre antrenmanda yer almadı. Mathieu Peybernes ise takımdan ayrı çalıştı.
    1. 01 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:05
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Göztepe hazır kıta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN