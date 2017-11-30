 Seri peşinde – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
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    30 Kasım 2017, Perşembe
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    Seri peşinde

    Seri peşinde

    Zorlu bir periyottan geçeceklerini belirten Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna, “Bir iki maç konsantrasyon sıkıntısı yaşadık. Yeni bir galibiyet serisi yaşamak istiyoruz” dedi

    Süper Lig'de Cumartesi günü deplasmanda Karabükspor ile karşılaşacak Göztepe'de teknik direktör Tamer Tuna, "Geçtiğimiz haftalardaki 4 maçlık galibiyet serisinin bize bir bedeli oldu. Ondan sonraki süreçte bir iki maç konsantrasyon sıkıntısı yaşadık. Karabükspor karşısında bu sorunu yaşamak istemiyoruz. Göztepe adına yeni bir galibiyet serisi yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    HEDEFİMİZ DAHA YÜKSEK
    Tamer Tuna hedefledikleri noktada olduklarını belirterek, "Bunu daha da yukarı taşımak istiyoruz. İlk devrenin son 4 maçında zorlu periyottan geçeceğiz. Biz kazandığımız Akhisar maçının bedelini ve karşılığını daha da yükseğe Karabükspor maçıyla çıkarmak istiyoruz" dedi.

    Hakan ve Peybernes yok
    Çıkışa geçmenin hesaplarını yapan Göz-Göz'de, Hakan Çinemre ve Peybernes dışında eksik futbolcu bulunmuyor

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:12
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