Seri peşinde
Zorlu bir periyottan geçeceklerini belirten Göztepe teknik direktörü Tamer Tuna, “Bir iki maç konsantrasyon sıkıntısı yaşadık. Yeni bir galibiyet serisi yaşamak istiyoruz” dedi
HEDEFİMİZ DAHA YÜKSEK
Tamer Tuna hedefledikleri noktada olduklarını belirterek, "Bunu daha da yukarı taşımak istiyoruz. İlk devrenin son 4 maçında zorlu periyottan geçeceğiz. Biz kazandığımız Akhisar maçının bedelini ve karşılığını daha da yükseğe Karabükspor maçıyla çıkarmak istiyoruz" dedi.
Hakan ve Peybernes yok
Çıkışa geçmenin hesaplarını yapan Göz-Göz'de, Hakan Çinemre ve Peybernes dışında eksik futbolcu bulunmuyor
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:12
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Hava atmıyor
Toplam 5
Yorum
cevap hakkı kemal bey en güzel yorumu yapmışsın. sayın trabzonlu yazarlarımız eksiklikleri zamanında göremiyormu işleri ne?
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Sivasspor'dan Onur Kıvrak açıklaması
Toplam 21
Yorum
Hayasa Adamsin Onur Adam!! 2010-2011 UNUTMA UNUTTURMA okadar!!!!!! Bize heryer TRABZON
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Fenerbahçe'ye kötü haber
Toplam 4
Yorum
Kronik Hee tamam o zaman Mehmet Ekiciyse sorun yok, alıştık artık(!)
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