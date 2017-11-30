Selçuk Şahin 350. maçına çıkacak

Selçuk, sezon başında ligi iyi bir yerde bitirme adına önemli transferler yapıldığını ve çok ciddi oyuncuların takıma katıldığını söyledi.

Süper Lig'e nasıl başlayacaklarını herkesin çok merak ettiğini aktaran Selçuk Şahin, şunları kaydetti:

"Lige iyi başladık. Sonra birkaç maç istediğimizin altında performanslar ve kayıplar oldu. Sonra tekrar toparladık. Şu an iyi bir pozisyondayız. Birçok kişi için şaşırtıcı olabilir ama biz özellikle takım kurulduğunda bu başarıyı yakalayabileceğimizi biliyorduk. Gerçekten ligi bilen, iyi oyuncular geldi. Zaten saha dışındaki pozisyonumuza baktığımızda çok önemli bir kulüp Göztepe, seyircisiyle, statta yaşanan atmosferiyle... Bunlar takımla bütünleşince şu anda bir başarı yakaladık ama daha sezonun üçte biri bitti ve kesinlikle frene basmaya gelmiyor. Bu ligde herkes kazanarak alttan geliyor. Amacımız o altta kalma korkusunu yaşamamak, yukarıları zorlamak istiyoruz."

Göztepe'de olmaktan çok mutlu olduğunu kaydeden tecrübeli futbolcu, çok güzel bir ortamlarının bulunduğunu belirterek, "Maçlarda kazandıkça ve iyi gittikçe mutlu oluyoruz. Ben de kendi adıma burada olmaktan çok mutluyum ve bu formayı taşıdığım için gurur duyuyorum." dedi.

- 350. maç

Selçuk Şahin, bu hafta Süper Lig'de 350. maça çıkacağının hatırlatılması üzerine şöyle konuştu:

"Her maç ayrı bir heyecan, ayrı bir tat. Epey maç olmuş. Yaş da belli bir seviyeye geliyor yavaş yavaş. Benim adıma gurur verici, bu kadar maçı bu kadar kaliteli bir ligde oynayabilmek. Umarım kendi adıma da güzel bir maç olur. Hem 350. maç hem de takım adına güzel geçer inşallah. Zor bir deplasman olacak Karabük, onların da pozisyonları itibarıyla. Umarım kazanarak döneriz, ben de kendi adıma ekstra bir mutluluk yaşamış olurum."

- Süper Lig kariyerinde 349 maçta 24 gol

Süper Lig kariyerinde 349 maçta 24 golü bulunan ve en fazla golü Galatasaray'a atan Göztepeli futbolcu, pozisyon itibarıyla gole yakın bir oyuncu olmadığını anlattı. "Galatasaray'a daha fazla denk gelmiş demek ki. Benim adıma da özel, mutluluk verici bir durum." diyen Selçuk Şahin, gol atmanın futbolda en önemli ve güzel duygulardan bir tanesi olduğunu söyledi.

Selçuk Şahin, daha çok gol atmak istediğini aktararak, "Bu hafta bana nasip oldu ve kazandık, ekstra mutlu oldum. İnşallah 350. maçta da denk gelir." ifadelerini kullandı.

- Geride kalan 349 maç

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana İstanbulspor, Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Göztepe'de 349 maça çıkan Selçuk Şahin, Fenerbahçe'de 230, İstanbulspor'da 65, Gençlerbirliği'nde 44 ve Göztepe'de ise 10 maçta mücadele etti.

Süper Lig kariyerinde 24 golü bulunan Selçuk Şahin, 18 farklı takıma karşı gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a 3, Akhisarspor, Beşiktaş, Bursaspor ve Sivasspor'a ikişer, Adanaspor, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Elazığspor, Fenerbahçe, Gaziantepspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Kocaelispor, Manisaspor, MKE Ankaragücü, Osmanlıspor ve Sakaryaspor'a ise birer gol kaydetti.