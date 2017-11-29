Göztepe'den şov

SÜPER Lig'in yeni takımlarından Göztepe, ara transfer dönemi öncesi harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sezon başından bu yana listesinde yer alan Hakan Balta'da mutlu sona ulaştı. Galatasaray'da şans bulamayan tecrübeli savunmacı ile büyük ölçüde anlaşan Göz Göz, ocak ayında imzayı attıracak.



SIRA KORAY GÜNTER'DE

SARI-KIRMIZILILAR, Hakan ile birlikte Koray Günter için de görüşmelere başladı. Galatasaray'da yalnızca 3 maçta 18 dakika süre alan 23 yaşındaki stoperi de almayı hedefleyen İzmir temsilcisi, tüm şartları zorluyor.



Göz göz rekora koşuyor Sezon başında 18 ismi kadrosuna katan Göztepe, Hakan ve Koray'a da imza attırması halinde 20. transferini yapacak.