 Göztepe'den şov – Fotomaç – 29 Kasım 2017 ;
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    29 Kasım 2017, Çarşamba
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    Göztepe'den şov

    Göztepe'den şov

    Sezonun flaş takımı, düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde olan Hakan Balta ile büyük ölçüde anlaştı, Koray Günter için de nabız yoklamaya başladı

    SÜPER Lig'in yeni takımlarından Göztepe, ara transfer dönemi öncesi harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sezon başından bu yana listesinde yer alan Hakan Balta'da mutlu sona ulaştı. Galatasaray'da şans bulamayan tecrübeli savunmacı ile büyük ölçüde anlaşan Göz Göz, ocak ayında imzayı attıracak.

    SIRA KORAY GÜNTER'DE
    SARI-KIRMIZILILAR, Hakan ile birlikte Koray Günter için de görüşmelere başladı. Galatasaray'da yalnızca 3 maçta 18 dakika süre alan 23 yaşındaki stoperi de almayı hedefleyen İzmir temsilcisi, tüm şartları zorluyor.

    Göz göz rekora koşuyor Sezon başında 18 ismi kadrosuna katan Göztepe, Hakan ve Koray'a da imza attırması halinde 20. transferini yapacak.

    1. 29 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:39
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