Göztepe'den şov
Sezonun flaş takımı, düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar, uzun süredir gündeminde olan Hakan Balta ile büyük ölçüde anlaştı, Koray Günter için de nabız yoklamaya başladı
SÜPER Lig'in yeni takımlarından Göztepe, ara transfer dönemi öncesi harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, sezon başından bu yana listesinde yer alan Hakan Balta'da mutlu sona ulaştı. Galatasaray'da şans bulamayan tecrübeli savunmacı ile büyük ölçüde anlaşan Göz Göz, ocak ayında imzayı attıracak.
SIRA KORAY GÜNTER'DE
SARI-KIRMIZILILAR, Hakan ile birlikte Koray Günter için de görüşmelere başladı. Galatasaray'da yalnızca 3 maçta 18 dakika süre alan 23 yaşındaki stoperi de almayı hedefleyen İzmir temsilcisi, tüm şartları zorluyor.
Göz göz rekora koşuyor Sezon başında 18 ismi kadrosuna katan Göztepe, Hakan ve Koray'a da imza attırması halinde 20. transferini yapacak.
- 29 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:39
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Beşiktaş rövanşa bırakmadı!
Toplam 33
Yorum
1903 demekki sizin ilk 11 bile kendini ispatlayamıyo ki burdasınız 9-0 hala konuşuyonuz yürüyün kendi kapınızın önünde ağlayın hade
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''Geçti o günler''
Toplam 22
Yorum
Ertuğrul yazık biri şuna anlatsın senin gibiler ve takımları o güçlü diye tabir edilen gruba girmiyo be gülüm hade sezon sonu başka yerde ağlarsınız.
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Süper Lig'in en iyisi Belhanda!
Toplam 7
Yorum
Aslan BIZ 10 NUMARAYI HEP HAGI TIPI DIREK GOL ATABILEN FUTBOLCU DÜSÜNÜYORUZ BELHANDA DAHA FARKLI TÜM SAHADA GÖREV YAPABILIYOR FAYDASI COK FAZLA
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