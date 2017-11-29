Göztepe yeni galibiyet serisi peşinde

Tuna, Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenman sırasında yaptığı açıklamada, bu haftaki rakipleri Kardemir Karabükspor'un iyi kadrosuna rağmen bunu puana yansıtamadığını söyledi. Kardemir Karabükspor'un mağlup duruma düştükten sonra bile oyunun kontrolünü ele geçirebilen bir takım olduğunu aktaran Tamer Tuna, şunları kaydetti:

"Gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kazanmanın bazen bedeli oldu bize. Geçmişte 4 maçlık galibiyet serisinin ardından da bir bedeli oldu. Ondan sonraki süreçte bir iki maç konsantrasyon sıkıntısı yaşadık. Bu maçta bunu yaşamak istemiyoruz. Akhisarspor maçının kazanılmasından sonra daha da güçlenerek ilerlemek istiyoruz. Hem bireysel hem takım değerimiz adına, Göztepe değeri adına yeni bir galibiyet serisi yaşamak istiyoruz."

Tuna, ilk devrenin son 4 maçında zorlu bir periyottan geçeceklerini belirterek, "Hedeflediğimiz noktadayız, bunu yukarı taşımak istiyoruz. Her şeyin bir bedeli ve maliyeti var. Biz kazandığımız Akhisarspor maçının bedelini ve karşılığını daha da yükseğe Kardemir Karabükspor maçıyla çıkarmak istiyoruz. Amacımız o, umarım gerçekleştiririz. Çünkü kazanma odaklı oynayan ve kendimizi böyle geliştiren bir takımız. Bu maçta da böyle oynayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Hakan Çinemre ve Mathieu Peybernes dışında eksik futbolcu bulunmuyor.