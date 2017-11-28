Transfer harekatı
Sarı-kırmızılıların, H.Split’ten Nizic, G.Saray’dan Yasin ve Beşiktaş’tan Mustafa Pektemek’li listeden 11’i zorlayacak isimleri katacağı öğrenildi
YASİN'İN KONTRATI BİTİYOR
SARI-kırmızılıların kanatlara ise Galatasaray'da son Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asistle öne çıkan ancak İgor Tudor'un fazla forma şansı vermediği, sezon sonu kontratı bitecek Yasin Öztekin'i düşündüğü belirtildi. Milli futbolcuyla temas kurulduğu ve gelişmelerin olumlu yönde olduğu bildirildi. Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözle bakılan, bu sezon sadece Trabzon maçında 2 dakika oynayabilen Mustafa Pektemek'in de Tuna'nın listesinde olduğu kaydedildi.
- 28 Kasım 2017, Salı
- Güncelleme: 23:56
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 9
Yorum
gs Bu kadroyla Galatasaray'ın başında 10 yaşında çocuğu çıkar, kulübede oyuncak arabasıyla oynasın yine küçük maçları Galatasaray kazanır. Tekn
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Denizli'den şampiyonluk iddiası
Toplam 9
Yorum
idris şampiyon galatasaray
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Fenerbahçe tırmanıyor
Toplam 5
Yorum
BlackeneD Yüreğimiz ağzımızda, 3 puan aldık hepsi bu. Futbol trışka. Takım seyirci ve hakemden ultra etkileniyor
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