Transfer harekatı

Sarı-kırmızılıların, H.Split’ten Nizic, G.Saray’dan Yasin ve Beşiktaş’tan Mustafa Pektemek’li listeden 11’i zorlayacak isimleri katacağı öğrenildi

SÜPER Lig'de evinde Akhisarspor'u 2-0 yenerek kötü gidişatına son veren Göztepe, bitime 4 hafta kala iç ve dış transferde atağa kalktı. Teknik direktör Tamer Tuna'nın kadroda forma şansı bulamayan 5 futbolcunun kiralık olarak gönderilmesini, gideceklerin yerine de ilk on biri zorlayacak 5 transfer yapılmasını istediği öğrenildi. Göztepe'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan 1 maçta oynayan Togolu orta saha Segbefia olmak üzere, Fransız stoper Leo Schwechlen, Emrecan, ofansif orta saha Serkan Bakan ve sağ kanat Muhammed Enes'in ikinci devrede kiralanacağı bildirildi. İZMİR ekibinin transferde önceliğinin savunma ve kanatlar olduğu vurgulandı. Sezon başında Hajduk Split'ten Zoran Nizic'i çok isteyen Tuna'nın 1.95 boyundaki 28 yaşındaki deneyimli stoperi devre arasında takıma kazandırmaya çalışacağı ifade edildi.



YASİN'İN KONTRATI BİTİYOR

SARI-kırmızılıların kanatlara ise Galatasaray'da son Alanyaspor maçında 1 gol, 1 asistle öne çıkan ancak İgor Tudor'un fazla forma şansı vermediği, sezon sonu kontratı bitecek Yasin Öztekin'i düşündüğü belirtildi. Milli futbolcuyla temas kurulduğu ve gelişmelerin olumlu yönde olduğu bildirildi. Devre arasında Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözle bakılan, bu sezon sadece Trabzon maçında 2 dakika oynayabilen Mustafa Pektemek'in de Tuna'nın listesinde olduğu kaydedildi.



