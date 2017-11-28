Jahovic imzaya yakın

GÖZTEPE, mayısta sözleşmesi bitecek olan, bu sezon 12 maçta 11 golle oynayan Makedon golcü Adis Jahovic'le de görüşmeleri sürüyor. Başkan Mehmet Sepil'in deneyimli futbolcunun menajeriyle bir araya geldiği bildirildi. Jahovic konusunda büyük aşama kaydeden İzmir ekibinin kısa süre içinde yeni kontratı imzalayacağı öğrenildi.