Göztepe hentbolda son 16 turunda

Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Challenge Kupası 3. tur ilk maçında rakiplerini 35-26 yendiklerini hatırlatarak, rövanş maçını da kazanmak istediklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.

Rövanşta 29-28 yenilmelerine rağmen turu geçtikleri için mutlu olduklarını dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Dünkü maça ilk müsabakanın sonucunun verdiği rahatlıkla başladık. Toparlamak güç oldu, ikinci yarı toparladık ama bu sefer de hakemler biraz rehavete kapıldılar, onları da geçemedik. İkinci yarı toparlandık, iyi oynadık. Bu sonucun nedeni ilk devredeki kötü oyunumuz. Bu mağlubiyetten ders çıkartıp Avrupa kupasında yolumuza devam etmek istiyoruz, kurayı bekleyeceğiz. Ona göre daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Üzerinde çalışmamız gereken konular var."

Göztepe'nin son 16 turundaki rakibi yarın TSİ 13.00'te Avusturya'nın başkenti Viyana'da çekilecek kurada belli olacak.