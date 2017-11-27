Göztepe, Aslan'ın yıldızı ile ilgileniyor

Teknik direktör Tamer Tuna'nın kadroda forma şansı bulamayan 5 futbolcunun kiralık olarak gönderilmesini, gideceklerin yerine de ilk on biri zorlayacak 5 transfer yapılmasını istediği öğrenildi. Göztepe'de bu sezon hiç forma şansı bulamayan orta saha Segbefia başta olmak üzere, Schwechlen, Emrecan, Serkan Bakan ve Muhammed Enes'in ikinci devrede kiralanacağı bildirildi. Sarı kırmızılıların transferde önceliğinin savunma ve kanatlar olduğu vurgulandı. Sezon başında Hajduk Split'ten Zoran Nizic'i çok isteyen Tuna'nın deneyimli stoperi devre arasında takıma kazandırmaya çalışacağı ifade edildi.



''KANATLARA YASİN DÜŞÜNÜLÜYOR''

Göztepe'nin kanatlara ise Galatasaraylı Yasin Öztekin'i düşündüğü belirtilirken, Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan golcü Mustafa Pektemek'in de Tamer Tuna'nın listesinde olduğu ifade edildi. Göztepe'nin mayıs ayında sözleşmesi bitecek Makedon golcü Adis Jahovic'le de görüşmeleri sürüyor. Daha önce yaptığı açıklamada Jahovic'i kesinlikle takımda tutacaklarını söyleyen Başkan Mehmet Sepil'in deneyimli futbolcunun menajeriyle bir araya geldiği bildirildi. Jahovic konusunda büyük aşama kaydeden Göztepe'nin kısa süre içinde futbolcuyla yeni kontrat yapacağı dile getirildi. Öte yandan cumartesi günü Kardemir Karabükspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren İzmir ekibinde, sakatlığı süren stoper Peybernes'in hafta içinde takımla çalışmalara başlayacağı açıklandı.